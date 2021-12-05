Конвертер видео- и аудиофайлов для Android временно раздают бесплатно

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Конвертер видео- и аудиофайлов для Android временно раздают бесплатноВ Google Play
В магазине приложений Google Play раздают бесплатно программу AVS : Any Video Converter. Это полезное приложение-конвертер видео- и аудиофайлов.
В обычное время приложение стоит 309 рублей, но сейчас его можно забрать бесплатно. У AVS : Any Video Converter довольно высокая оценка. Люди пишут, что программа работает быстро и кажется удобной.
Поддерживаемые форматы у AVS : Any Video Converter такие: aac, mp3, mpeg4, 3gp, mkv, webm.
Отметим, что, как обычно, все указанные в тексте скидки актуальны на момент его публикации. Стоит проверять действие акции самостоятельно.
Также сейчас в МТС распродают смартфон Xiaomi 11 Lite NE со скидкой в комплекте с другими устройствами, например наушниками и фитнес-трекером.
Источник: Google Play