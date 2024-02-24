Король умер, да здравствует король! Google Pay перестанет работать в США

Google объявила, что это приложение будет закрыто в США, а вместо него будет выпущено новое приложение Google Wallet. Хотя Wallet предлагает такие возможности, как хранение карт, водительских прав и других пропусков, он лишен некоторых ключевых функций своего предшественника. P2P-платежи? Отправка и получение денег от друзей больше не возможны через приложение. Связывание банковских счетов для получения целостного представления о финансах тоже исчезло. На сайте Google Pay доступна только базовая история транзакций. Поиск предложений непосредственно в приложении больше не доступен. Вместо этого придется воспользоваться поиском Google.

Баланс Google Pay по-прежнему можно получить и перевести на свой банковский счет через сайт Google Pay. Пока что GPay продолжит работать, как минимум, в Индии и Сингапуре.

Несмотря на то что переход к единому кошельку обеспечивает удобство, он также означает отказ от некоторых функций, которые пользователи, возможно, считали ценными. Так что, если вы в значительной степени полагались на возможности GPay и P2P-платежей, будьте готовы к некоторым изменениям.