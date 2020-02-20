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Коронавирус стал причиной возросшей популярности мобильных игр
Китайцы сидят дома и играют
Эксперты проанализировали рынок мобильных приложений и выяснили, что количество загрузок игр на смартфоны в Китае резко выросло в феврале. По мнению аналитиков, причиной возросшей популярности мобильных игр стал коронавирус.
Статистику опубликовало издание Financial Times. Согласно данным журналистов, со 2 по 9 февраля китайцы загружали приложения через AppStore на 40% чаще, чем в прошлом году. Всего было зафиксировано более 212 млн скачиваний. Сильнее всего выросли загрузки мобильных игр. Из-за этого увеличилась стоимость акций крупной игровой компании Tencent.
Аналитики считают, что китайцы играют в мобильные игры из-за того, что им попросту нечем больше заняться. Дело в том, что на многих предприятиях в стране действовал или действует карантин — мера предосторожности в связи со вспышкой коронавируса.