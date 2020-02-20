Коронавирус стал причиной возросшей популярности мобильных игр

Статистику опубликовало издание Financial Times. Согласно данным журналистов, со 2 по 9 февраля китайцы загружали приложения через AppStore на 40% чаще, чем в прошлом году. Всего было зафиксировано более 212 млн скачиваний. Сильнее всего выросли загрузки мобильных игр. Из-за этого увеличилась стоимость акций крупной игровой компании Tencent.

Аналитики считают, что китайцы играют в мобильные игры из-за того, что им попросту нечем больше заняться. Дело в том, что на многих предприятиях в стране действовал или действует карантин — мера предосторожности в связи со вспышкой коронавируса.