"Красавица и чудовище": TikTok стал официальным партнером Каннского кинофестиваля

Канны хотят использовать миллиардную базу пользователей TikTok, предоставляя эксклюзивный закулисный контент, а также интервью с деятелями культуры. Для TikTok Канны обеспечивают повышение репутации, поскольку платформа стремится позиционировать себя как создателя контента, сообщает издание The Hollywood Reporter.

На этом фоне был объявлен запуск хэштега #TikTokShortFilm, внутреннего конкурса “вертикальных короткометражных фильмов” длиной от 30 секунд до трех минут. Конкурсные работы будет оценивать жюри, а три награды будут вручены в Каннах на мероприятии, в котором примет участие директор Канн Тьерри Фремо. TikTok сообщил, что известный режиссер, имя которого будет названо позже, возглавит первое жюри.

Комментируя партнерство, Фремо сказал, что сделка с TikTok является частью усилий по диверсификации фестиваля и позволит Каннам поделиться магией мероприятия с "более широкой, гораздо более глобальной и столь же многочисленной аудиторией любителей фильмов, чем когда-либо прежде".