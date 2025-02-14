Краткие сводки от ИИ превратили реальные новости в «чепуху»

BBC протестировала ChatGPT, Copilot, Gemini и Perplexity, задав им 100 вопросов, основанных на своих новостных статьях. Журналисты проверили ответы на точность и справедливость. Результаты оказались интересными:

51% ответов, сгенерированных ИИ, содержали серьезные проблемы.

19% содержали фактические ошибки, включая неправильные цифры и даты.

13% изменили или неправильно процитировали материалы BBC.

Хуже всего показал себя Gemini от Google: в 34% ответов статьи BBC были искажены. Среди ошибок были ложные утверждения о медицинских советах, уголовных делах и исторических событиях.

Генеральный директор BBC News Дебора Тернесс предупредила, что ошибки ИИ могут «подорвать доверие общества к информации».