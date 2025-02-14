Опубликовано 14 февраля 2025, 15:451 мин.
Краткие сводки от ИИ превратили реальные новости в «чепуху»Выяснила BBC
Новое исследование BBC показало, что чат-боты с искусственным интеллектом часто предоставляют неточные сводки новостей, даже когда им предоставляется прямой доступ к статьям BBC. Исследование было проведено после инцидента, когда искусственный интеллект Apple исказил заголовок BBC, что заставило Apple временно приостановить резюмирование новостей.
BBC протестировала ChatGPT, Copilot, Gemini и Perplexity, задав им 100 вопросов, основанных на своих новостных статьях. Журналисты проверили ответы на точность и справедливость. Результаты оказались интересными:
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51% ответов, сгенерированных ИИ, содержали серьезные проблемы.
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19% содержали фактические ошибки, включая неправильные цифры и даты.
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13% изменили или неправильно процитировали материалы BBC.
Хуже всего показал себя Gemini от Google: в 34% ответов статьи BBC были искажены. Среди ошибок были ложные утверждения о медицинских советах, уголовных делах и исторических событиях.
Генеральный директор BBC News Дебора Тернесс предупредила, что ошибки ИИ могут «подорвать доверие общества к информации».