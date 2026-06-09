Приложения
Опубликовано 09 июня 2026, 09:42
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Кратко о крупном обновлении ИИ Apple Intelligence для iPhone, iPad, Mac

Прошла WWDC
На WWDC Apple показала, на что будет способен ИИ Apple Intelligence с выходом iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 и других. Несмотря на то, что работать они смогут не на каждом iPhone, iPad и Mac, нововведений достаточно.
Кратко о крупном обновлении ИИ Apple Intelligence для iPhone, iPad, Mac

© Apple

Фото

© Apple

Галерея получила ИИ-инструменты редактирования. Например, можно будет нажать на фото и «переместить камеру» внутри снимка, меняя ракурс. Другой инструмент позволит выпрямить горизонт без обрезания краёв. Функция удаления лишних объектов станет лучше, будет работать даже со сложными фонами.

Safari

Кратко о крупном обновлении ИИ Apple Intelligence для iPhone, iPad, Mac

© Apple

Теперь сам группирует вкладки по темам. Появится и функция слежки за изменениями на странице — например, за появлением товара на складе или снижением цены.

Пароли

Кратко о крупном обновлении ИИ Apple Intelligence для iPhone, iPad, Mac

© Apple

Система сама найдёт слабые или украденные пароли, заменит их на надёжные и запомнит новые.

Генерация изображений

Кратко о крупном обновлении ИИ Apple Intelligence для iPhone, iPad, Mac

© Apple

Image Playground создаст картинки в любом стиле, включая «фотореалистичный». Всё происходит в защищённом облаке Apple.

Сообщения и почта

Кратко о крупном обновлении ИИ Apple Intelligence для iPhone, iPad, Mac

© Apple

Система предложит действия по контексту: создать напоминание или найдет нужные фото по обычному описанию. Ответы в почте и сообщениях подстроятся под ваш стиль письма, по желанию.

Управление голосом

Здесь владелец говорит нажать на оранжевую папку

© Apple

Станет проще. Можно будет описать кнопку, папку и т.д. (например, «жёлтая, сверху справа») вместо проговора её точного названия.

Обновленный Apple Intelligence будет работать на iPhone 15 Pro, 16 и новее, iPad с чипом M1 или A17 Pro, Mac с M1, а также на Apple Watch Series 9, Ultra 2 и SE 3 в паре с поддерживаемым iPhone.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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