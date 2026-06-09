Кратко о крупном обновлении ИИ Apple Intelligence для iPhone, iPad, Mac

Станет проще. Можно будет описать кнопку, папку и т.д. (например, «жёлтая, сверху справа») вместо проговора её точного названия.

Обновленный Apple Intelligence будет работать на iPhone 15 Pro, 16 и новее, iPad с чипом M1 или A17 Pro, Mac с M1, а также на Apple Watch Series 9, Ultra 2 и SE 3 в паре с поддерживаемым iPhone.