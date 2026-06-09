Кратко о крупном обновлении ИИ Apple Intelligence для iPhone, iPad, Mac

Кратко о крупном обновлении ИИ Apple Intelligence для iPhone, iPad, MacПрошла WWDC
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Фото
Галерея получила ИИ-инструменты редактирования. Например, можно будет нажать на фото и «переместить камеру» внутри снимка, меняя ракурс. Другой инструмент позволит выпрямить горизонт без обрезания краёв. Функция удаления лишних объектов станет лучше, будет работать даже со сложными фонами.
Safari
Теперь сам группирует вкладки по темам. Появится и функция слежки за изменениями на странице — например, за появлением товара на складе или снижением цены.
Пароли
Система сама найдёт слабые или украденные пароли, заменит их на надёжные и запомнит новые.
Генерация изображений
Image Playground создаст картинки в любом стиле, включая «фотореалистичный». Всё происходит в защищённом облаке Apple.
Сообщения и почта
Система предложит действия по контексту: создать напоминание или найдет нужные фото по обычному описанию. Ответы в почте и сообщениях подстроятся под ваш стиль письма, по желанию.
Управление голосом
Станет проще. Можно будет описать кнопку, папку и т.д. (например, «жёлтая, сверху справа») вместо проговора её точного названия.
Обновленный Apple Intelligence будет работать на iPhone 15 Pro, 16 и новее, iPad с чипом M1 или A17 Pro, Mac с M1, а также на Apple Watch Series 9, Ultra 2 и SE 3 в паре с поддерживаемым iPhone.