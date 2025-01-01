«Крестный отец» ИИ поддержал Маска в борьбе с создателями ChatGPT

Опубликовано 01 января 2025, 14:441 мин.
«Крестный отец» ИИ поддержал Маска в борьбе с создателями ChatGPTЧто им не нравится
Джеффри Хинтон, нобелевский лауреат и видный деятель в области исследований искусственного интеллекта, которого часто называют «крестным отцом» ИИ встал на сторону Илона Маска в его судебной борьбе с OpenAI. Хинтон раскритиковал шаг OpenAI по преобразованию из некоммерческой в коммерческую компанию, заявив, что это подрывает принципы, на которых она была основана.
OpenAI получала налоговые и другие льготы благодаря своему некоммерческому статусу, говорится в заявлении Хинтона, опубликованном Encode, группой по защите интересов ИИ.
Маск стал одним из основателей OpenAI в 2015 году, но в 2018 году покинул ее совет директоров. Он подал прошение на судебный запрет к преобразованию, чтобы заблокировать переход компании, утверждая, что она отклоняется от своей первоначальной миссии, ориентированной на безопасность.
OpenAI отвергла претензии Маска как необоснованные.