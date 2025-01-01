«Крестный отец» ИИ поддержал Маска в борьбе с создателями ChatGPT

OpenAI получала налоговые и другие льготы благодаря своему некоммерческому статусу, говорится в заявлении Хинтона, опубликованном Encode, группой по защите интересов ИИ.

Маск стал одним из основателей OpenAI в 2015 году, но в 2018 году покинул ее совет директоров. Он подал прошение на судебный запрет к преобразованию, чтобы заблокировать переход компании, утверждая, что она отклоняется от своей первоначальной миссии, ориентированной на безопасность.

OpenAI отвергла претензии Маска как необоснованные.