Криптобиржа Binance близка к потере рынка ЕС

Опубликовано 18 июня 2026, 13:431 мин.
Криптобиржа Binance близка к потере рынка ЕСИз-за отказа в лицензии по новым правилам
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance оказалась под угрозой ухода с европейского рынка. Как пишут СМИ, всё дело в возможном отказе в получении лицензии по новому общеевропейскому закону о цифровых активах (MiCA). Согласно Reuters, регулятор Греции намерен заявку отклонить.
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Срок действия старых правил истекает в конце июня. С июля все криптофирмы, работающие в странах Евросоюза, обязаны иметь лицензию, выданную в одном из государств-членов ЕС. Эта лицензия позволяет оказывать услуги во всех 27 странах блока. Если Binance не получит одобрение, она будет вынуждена прекратить обслуживание клиентов из ЕС.
Сама компания заявляет, что около полутора лет «добросовестно сотрудничала с греческим регулятором» и уверена, что её заявка «полностью соответствует требованиям MiCA».
Источник:financemagnates
Автор:Максим Многословный
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