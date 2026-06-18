Криптобиржа Binance близка к потере рынка ЕС

Срок действия старых правил истекает в конце июня. С июля все криптофирмы, работающие в странах Евросоюза, обязаны иметь лицензию, выданную в одном из государств-членов ЕС. Эта лицензия позволяет оказывать услуги во всех 27 странах блока. Если Binance не получит одобрение, она будет вынуждена прекратить обслуживание клиентов из ЕС.

Сама компания заявляет, что около полутора лет «добросовестно сотрудничала с греческим регулятором» и уверена, что её заявка «полностью соответствует требованиям MiCA».