Криптобиржа Bybit выплатит рекордные 140 млн долларов за помощь в поимке хакеров

Опубликовано 24 февраля 2025, 11:151 мин.
Криптобиржа Bybit выплатит рекордные 140 млн долларов за помощь в поимке хакеровКоторые украли 1,54 миллиарда долларов
Криптовалютная биржа Bybit объявила о рекордном вознаграждении за информацию, которая поможет поймать хакеров, ответственных за одну из крупнейших киберкраж в истории. Биржа, потерявшая 1,4 миллиарда долларов в криптовалюте, предлагает в качестве вознаграждения до 10% от украденных средств — потенциально 140 миллионов долларов.
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Атака произошла 21 февраля, когда хакеры, манипулируя пользовательским интерфейсом Bybit, похитили Ethereum, распределив его по нескольким кошелькам. Чтобы покрыть убытки, Bybit привлекла временные кредиты от партнеров, которые покрыли 80% украденных средств.
Bybit обращается к экспертам по кибербезопасности и блокчейн-аналитикам с просьбой помочь в поисках хакеров. Инцидент также привел к падению цены биткоина после того, как Bybit подтвердила факт кражи.