Криптобиржа Bybit выплатит рекордные 140 млн долларов за помощь в поимке хакеров

Атака произошла 21 февраля, когда хакеры, манипулируя пользовательским интерфейсом Bybit, похитили Ethereum, распределив его по нескольким кошелькам. Чтобы покрыть убытки, Bybit привлекла временные кредиты от партнеров, которые покрыли 80% украденных средств.

Bybit обращается к экспертам по кибербезопасности и блокчейн-аналитикам с просьбой помочь в поисках хакеров. Инцидент также привел к падению цены биткоина после того, как Bybit подтвердила факт кражи.