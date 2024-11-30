Криптоплатформа Pump Science забыла удалить приватный ключ из общего доступа

Взлом, обнаруженный в период с 25 по 27 ноября, заставил Pump Science выпустить серию предупреждений для пользователей через X (бывший Twitter). Платформа изменила название профиля Pump. fun на «dont_trust», чтобы предостеречь пользователей от покупки новых токенов.

Бенджи Лейбовиц, представитель Pump Science, признал серьезность инцидента во время AMA-сессии 27 ноября, заверив пользователей, что платформа больше не будет выпускать токены на Pump.fun.

Хотя Pump Science указала на компанию BuilderZ, базирующуюся в Солане, за раскрытие приватного ключа, они уточнили, что не считают, что виноваты именно они. Вместо этого они подозревают, что хакер может быть связан со сторонними структурами.