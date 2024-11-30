Криптоплатформа Pump Science забыла удалить приватный ключ из общего доступа

Опубликовано 30 ноября 2024, 06:001 мин.
Криптоплатформа Pump Science забыла удалить приватный ключ из общего доступаУже извинились
Децентрализованная научная платформа Pump Science принесла извинения после того, как на GitHub был случайно раскрыт их приватный ключ, что позволило злоумышленникам взломать ее кошелек и создать мошеннические токены. Утечка приватного ключа, связанного с профилем платформы Pump. fun, позволила создать поддельные токены Urolithin (URO) и Rifampicin (RIF).
© Pump Science
Взлом, обнаруженный в период с 25 по 27 ноября, заставил Pump Science выпустить серию предупреждений для пользователей через X (бывший Twitter). Платформа изменила название профиля Pump. fun на «dont_trust», чтобы предостеречь пользователей от покупки новых токенов.
Бенджи Лейбовиц, представитель Pump Science, признал серьезность инцидента во время AMA-сессии 27 ноября, заверив пользователей, что платформа больше не будет выпускать токены на Pump.fun.
Хотя Pump Science указала на компанию BuilderZ, базирующуюся в Солане, за раскрытие приватного ключа, они уточнили, что не считают, что виноваты именно они. Вместо этого они подозревают, что хакер может быть связан со сторонними структурами.