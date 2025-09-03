Криптовалюта Трампов принесла семье $5 миллиардов

WLFI работает по принципу криптовалютного IPO: ранние инвесторы не могли продавать токены до официального выхода на биржи, что позволило им получить высокие премии. Сейчас токены доступны на крупных биржах, таких как Binance и Coinbase. Семья Трампов владеет почти четвертью всех WLFI.

По данным WSJ, WLFI стала самым дорогим активом семьи, обходя даже их известный портфель недвижимости. Однако криптовалюта нестабильна, и стоимость токенов может быстро меняться.

Криптовалютное направление семьи Трампов активно развивается: трое сыновей — Дональд-младший, Эрик и Барон — являются соучредителями World Liberty Financial, а Дональд Трамп — почетный соучредитель. В прошлом месяце компания продала до $ 1,5 млрд токенов WLFI финтех-компании ALT5 Sigma, а Эрик Трамп вошел в совет директоров компании.

При этом администрация Трампа активно поддерживает криптовалюту, упрощая регулирование.