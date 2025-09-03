Приложения
Опубликовано 03 сентября 2025, 15:04
1 мин.

Криптовалюта Трампов принесла семье $5 миллиардов

Это много
Семья Трампов заработала $ 5 миллиардов благодаря своей новой криптовалюте WLFI. Торги токенами стартовали в понедельник, и в первый час было продано токенов на $ 1 миллиард. Несмотря на падение курса в первый день, стоимость доли Трампов резко выросла.
WLFI работает по принципу криптовалютного IPO: ранние инвесторы не могли продавать токены до официального выхода на биржи, что позволило им получить высокие премии. Сейчас токены доступны на крупных биржах, таких как Binance и Coinbase. Семья Трампов владеет почти четвертью всех WLFI.

По данным WSJ, WLFI стала самым дорогим активом семьи, обходя даже их известный портфель недвижимости. Однако криптовалюта нестабильна, и стоимость токенов может быстро меняться.

Криптовалютное направление семьи Трампов активно развивается: трое сыновей — Дональд-младший, Эрик и Барон — являются соучредителями World Liberty Financial, а Дональд Трамп — почетный соучредитель. В прошлом месяце компания продала до $ 1,5 млрд токенов WLFI финтех-компании ALT5 Sigma, а Эрик Трамп вошел в совет директоров компании.

При этом администрация Трампа активно поддерживает криптовалюту, упрощая регулирование.