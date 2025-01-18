Криптовалютная индустрия попытались убедить Трампа создать резерв биткоина в стране

В предложениях Института политики биткоина (BPI) говорится, что покупка большого количества биткоина может помочь США укрепить свою финансовую мощь, защитить от экономической нестабильности и увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии. В частности, утверждается, что такие запасы усилят позиции США в борьбе с Китаем, особенно на развивающихся рынках, где влияние Китая растет.

План BPI предусматривает создание стратегического резерва биткоина с потенциалом на миллиарды долларов в случае подорожания. В предложениях подчеркивается, что цель заключается не в получении выгоды нынешними держателями биткоинов, а в «обеспечении финансового лидерства США на мировом уровне».