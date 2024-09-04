Критики ИИ возмутились предстоящей телепрограммой Опры

Однако спецвыпуск уже вызвал споры, особенно со стороны критиков генеративного ИИ. Брайан Мерчант, известный своей резкой критикой ИИ, назвал спецвыпуск «расширенной рекламой» для «неустойчивой индустрии». Художница Карла Ортиз, истец в судебных процессах против компаний, занимающихся разработкой ИИ, выразила обеспокоенность по поводу списка приглашенных, поставив под сомнение «отсутствие разнообразных точек зрения экспертов». Ортис подчеркнула, что шоу может «дезинформировать общественность о текущих реалиях генеративного ИИ», подчеркнув, что многие из выступающих глубоко заинтересованы в этой технологии.

В спецвыпуске также примут участие создатель YouTube Маркес Браунли и члены Центра гуманных технологий Тристан Харрис и Аза Раскин. Он будет доступен на Hulu через день после премьеры на ABC.