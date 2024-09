Критики ИИ возмутились предстоящей телепрограммой Опры

12 сентября в эфир телеканала ABC выйдет «AI and the Future of Us: An Oprah Winfrey Special», цель которого — «изучить влияние искусственного интеллекта на повседневную жизнь». В программе будут представлены интервью с известными технологическими деятелями, включая генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, соучредителя Microsoft Билла Гейтса и директора ФБР Кристофера Врея.