Критики назвали решение суда по делу Google слишком мягким

Многие критики считают это решение слишком слабым. Сенатор США Эми Клобушар заявила, что без новых законов крупнейшие IT-компании и дальше будут продвигать свои сервисы в ущерб конкурентам и инновациям. Глава DuckDuckGo Гэбриэл Вайнберг отметил, что Google сможет продолжать использовать своё доминирование и тормозить развитие конкурентов, особенно в области поиска с ИИ.

Руководитель News/Media Alliance Даниэль Коффи выразила тревогу, что Google вынуждает издателей бесплатно отдавать контент для обучения ИИ, что «наносит ущерб журналистике». По мнению организации Tech Oversight Project, суд «недооценил» риски монополии Google в сфере генеративного ИИ.

Некоторые эксперты, наоборот, поддержали решение. Они считают, что требование Минюста США разделить бизнес Google (например, отделить Chrome) было бы чрезмерным и вредным для пользователей. Но и они сомневаются, что обязательный обмен данными с конкурентами принесёт пользу.