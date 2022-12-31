Крупнейшая в Великобритании IT-компания заставляет клиентов перейти на более дорогой тариф

Малые компании по всей Великобритании полагаются на программное обеспечение Sage50 для ведения бухгалтерского учета, отправки счетов, обработки заказов и помощи в уплате налогов.

Но в последние месяцы Sage вынудила клиентов, которым были проданы долгосрочные лицензии на программное обеспечение с единовременной оплатой, перейти на ежемесячную подписку, которая в долгосрочной перспективе оказывается дороже, заявив, что отключит их лицензии по соображениям безопасности, несмотря на отсутствие конкретных оснований для этого.

"Это полный бред", - говорит Кейт Бартон, владелец компании Reeves 2000, занимающейся производством моделей поездов, которая в последний раз обновила свой так называемый бессрочный пакет в январе 2019 года на лицензию, рассчитанную на 15 лет. Теперь Бартон предстоит ежемесячно платить $187 по подписке.