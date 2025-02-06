Крупнейшее развертывание ChatGPT в мире: OpenAI выдаст ИИ 500 000 студентам

Благодаря партнерству студенты CSU получат доступ к ИИ-инструментам, включая ChatGPT-4, для «поддержки обучения, репетиторства и помощи в выполнении проектов» со стороны ПО компании.

Партнерство также включает бесплатное обучение пользованию ИИ и даст некоторым студентам возможность стажировки в ИИ-компаниях.

Параллельно CSU работает над тем, чтобы «сбалансировать преимущества ИИ», используя его для таких задач, как «прогнозирование лесных пожаров и управление ресурсами».