Крупнейшее развертывание ChatGPT в мире: OpenAI выдаст ИИ 500 000 студентам

Опубликовано 06 февраля 2025, 06:001 мин.
Крупнейшее развертывание ChatGPT в мире: OpenAI выдаст ИИ 500 000 студентамКомпания сотрудничает с Калифорнийским государственным университетом
OpenAI сотрудничает с системой Калифорнийского государственного университета (CSU), крупнейшей государственной университетской системой в США, чтобы предложить ChatGPT Edu (Версия ChatGPT для университетов) более чем 500 000 студентов. Это крупнейшее развертывание ChatGPT в мире.
Благодаря партнерству студенты CSU получат доступ к ИИ-инструментам, включая ChatGPT-4, для «поддержки обучения, репетиторства и помощи в выполнении проектов» со стороны ПО компании.
Партнерство также включает бесплатное обучение пользованию ИИ и даст некоторым студентам возможность стажировки в ИИ-компаниях.
Параллельно CSU работает над тем, чтобы «сбалансировать преимущества ИИ», используя его для таких задач, как «прогнозирование лесных пожаров и управление ресурсами».