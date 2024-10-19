Приложения
Опубликовано 19 октября 2024, 23:15
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Крупнейшее в мире издательство книг усилило защиту авторских прав от ИИ

Использования в обучении
Penguin Random House (PRH), крупнейшее издательство книг в мягком переплете в мире, обновило формулировки авторских прав, чтобы защитить интеллектуальную собственность своих писателей от использования для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Новая формулировка, появляющаяся во всех книгах PRH по всему миру, прямо запрещает использовать любую часть книги для обучения ИИ.
Крупнейшее в мире издательство книг усилило защиту авторских прав от ИИ
© Ferra

Данное решение издательства принято на фоне растущих опасений по поводу нарушений авторских прав в индустрии, с сообщениями о том, что пиратские книги уже используются для обучения языковых моделей. Новая оговорка PRH также ссылается на директиву Европейского парламента о добыче текстовых и информационных данных, что ещё больше усиливает позицию издательства, пишут СМИ.

Представители отрасли приветствовали решение PRH, хотя некоторые утверждают, что необходимо сделать больше, включая обновление контрактов с авторами, чтобы защитить их контент.