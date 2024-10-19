Крупнейшее в мире издательство книг усилило защиту авторских прав от ИИ

Опубликовано 19 октября 2024, 23:151 мин.
Крупнейшее в мире издательство книг усилило защиту авторских прав от ИИИспользования в обучении
Penguin Random House (PRH), крупнейшее издательство книг в мягком переплете в мире, обновило формулировки авторских прав, чтобы защитить интеллектуальную собственность своих писателей от использования для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Новая формулировка, появляющаяся во всех книгах PRH по всему миру, прямо запрещает использовать любую часть книги для обучения ИИ.
Данное решение издательства принято на фоне растущих опасений по поводу нарушений авторских прав в индустрии, с сообщениями о том, что пиратские книги уже используются для обучения языковых моделей. Новая оговорка PRH также ссылается на директиву Европейского парламента о добыче текстовых и информационных данных, что ещё больше усиливает позицию издательства, пишут СМИ.
Представители отрасли приветствовали решение PRH, хотя некоторые утверждают, что необходимо сделать больше, включая обновление контрактов с авторами, чтобы защитить их контент.
Источник:TheBookseller
Автор:Максим Многословный