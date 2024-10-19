Крупнейшее в мире издательство книг усилило защиту авторских прав от ИИ

Данное решение издательства принято на фоне растущих опасений по поводу нарушений авторских прав в индустрии, с сообщениями о том, что пиратские книги уже используются для обучения языковых моделей. Новая оговорка PRH также ссылается на директиву Европейского парламента о добыче текстовых и информационных данных, что ещё больше усиливает позицию издательства, пишут СМИ.

Представители отрасли приветствовали решение PRH, хотя некоторые утверждают, что необходимо сделать больше, включая обновление контрактов с авторами, чтобы защитить их контент.