Крупнейшие сервисы платных картинок решили объединиться из-за ИИ

Акции обеих компаний выросли на этой новости: активы Getty подорожали на 20,3%, а Shutterstock — на 7,7%. Обсуждение находится на ранней стадии, и в конечном итоге Getty может принять решение не продолжать переговоры.

Getty столкнулась с проблемами удержания клиентов: в прошлом году доходы ее творческого и редакционного сегментов снизились. Появление таких инструментов искусственного интеллекта, как MidJourney и DALL-E 2, которые быстро и дешево генерируют любые изображения, оказало дополнительное давление на бизнес стоковых изображений.

Ни одна из компаний не прокомментировала переговоры о слиянии.