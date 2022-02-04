Крупнейшие соцсети признали, что будущее за TikTok

Выступая в четверг перед инвесторами с отчетом о квартальной прибыли, генеральный директор Snap Эван Шпигель сказал, что все меньше времени тратится на просмотр “сторис”. Вместо этого пользователи Snapchat все чаще предпочитают смотреть видео на Spotlight, конкуренте TikTok.

Марк Цукерберг, генеральный директор материнской компании Facebook Meta, на этой неделе также назвал TikTok “угрозой”. По его словам у людей есть большой выбор того, как они хотят проводить свое время, и чаще всего они выбирают просмотр видео в TikTok, отдельно выделив скорость роста аудитории платформы.