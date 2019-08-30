Крупнейший музыкальный сервис Spotify отменил скорый запуск в России

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в одной из крупных интернет-компаний. По его информации, запуск Spotify в России возможен в ноябре-декабре 2019 года, но никак не раньше.

При этом сервис уже начал встречаться с российскими правообладателями и активно искать сотрудников из сферы маркетинга. Ещё один источник сообщил, что Spotify даже ищет офис на 30 человек.

Задержка запуска же произошла, вероятно, из-за конфликта Spotify с одним из крупнейших музыкальных издателей Warner Music. А без этого издателя выходить на российский рынок сервису бессмысленно.

Ранее в сети появились слухи о том, что в России стоимость премиум-подписки Spotify на месяц должна составить 150 руб. Сам сервис не подтверждал и не опровергал эту информацию.