Крупнейший сервис потоковой музыки Spotify придет в Россию

Важно отметить, что недавно Samsung начала активно сотрудничать со Spotify. На флагманах производителя будет предустановлено приложение сервиса, а владельцы Galaxy S10, Galaxy S10+ и еще нескольких моделей получат специальные условия для оформления Premium-подписки. Так Spotify планирует расширить свою аудиторию.

Авторы поста сослались на статью о запуске сервиса в России на РБК и написали, что начать полноценно пользоваться им можно будет уже летом. По словам представителей Samsung, Spotify сейчас русифицирует приложение.

Стоимость подписки на сервис в России составит 150 рублей в месяц.