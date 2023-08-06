Крупнейший в мире интернет-форум победил массовые протесты

В ходе протеста произошли «столкновения» между руководством Reddit и модераторами. Попытки Хаффмана устранить последствия, в том числе неудачная сессия «вопросов и ответов», только усилили возмущение пользователей. Пытаясь отвлечься от противоречий, Reddit вновь запустил арт-проект сообщества r/place, но пользователи использовали его для написания нецензурных сообщений в адрес Хаффмана.

Прошло несколько недель, и большинство модераторов смирились, остались только три основных субреддита: r/aww, r/pics и r/videos. На этих субреддитах были приняты «правила Джона Оливера», в которых разрешалось оставлять только сообщения с участием телеведущего. Однако в конце концов они отказались от этих правил, и протесты сошли на нет.

Хотя некоторые небольшие сообщества все еще протестуют, большинство субреддитов вновь открылись.

Однако победа корпоративного руководства Reddit может оказаться не столь значительной, как они рассчитывали. Интернет переживает смену платформ, и такие конкуренты, как TikTok, занимают все более прочные позиции. Усилия Reddit по обеспечению финансовой безопасности могут оказаться тщетными в долгосрочной перспективе, поскольку ландшафт Интернета продолжает меняться.