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15:00, 29 сентября 2023
1 мин.

Крупнейший в мире онлайн-форум запретил отказываться от сбора клиентских данных

Ранее с этим все было в порядке

Reddit пересматривает настройки конфиденциальности, в частности, убирает возможность отказаться от персонализации рекламы на основе активности пользователей на платформе. Хотя в некоторых странах Reddit по-прежнему будет предлагать возможность отказаться от этой опции.

Платформа также объединяет два переключателя в один, объединяя настройки показа рекламы на основе активности пользователей и данных от партнеров.

Пользователи могут лишиться возможности отключать рекомендации постов на основе общего местоположения и активности на сайтах и в приложениях партнеров.

Reddit также вводит элементы управления для ограничения конкретных категорий рекламы, таких как алкоголь, похудение, знакомства, азартные игры, беременность и воспитание детей. Хотя отключение этих элементов управления может снизить частоту появления объявлений из этих категорий, оно не обязательно отсеет их все

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