Крупнейший в мире онлайн-форум запретил отказываться от сбора клиентских данных

Платформа также объединяет два переключателя в один, объединяя настройки показа рекламы на основе активности пользователей и данных от партнеров.

Пользователи могут лишиться возможности отключать рекомендации постов на основе общего местоположения и активности на сайтах и в приложениях партнеров.

Reddit также вводит элементы управления для ограничения конкретных категорий рекламы, таких как алкоголь, похудение, знакомства, азартные игры, беременность и воспитание детей. Хотя отключение этих элементов управления может снизить частоту появления объявлений из этих категорий, оно не обязательно отсеет их все