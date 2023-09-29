Крупнейший в мире онлайн-форум запретил отказываться от сбора клиентских данных

Крупнейший в мире онлайн-форум запретил отказываться от сбора клиентских данныхРанее с этим все было в порядке
Reddit пересматривает настройки конфиденциальности, в частности, убирает возможность отказаться от персонализации рекламы на основе активности пользователей на платформе. Хотя в некоторых странах Reddit по-прежнему будет предлагать возможность отказаться от этой опции.
Платформа также объединяет два переключателя в один, объединяя настройки показа рекламы на основе активности пользователей и данных от партнеров.
Пользователи могут лишиться возможности отключать рекомендации постов на основе общего местоположения и активности на сайтах и в приложениях партнеров.
Reddit также вводит элементы управления для ограничения конкретных категорий рекламы, таких как алкоголь, похудение, знакомства, азартные игры, беременность и воспитание детей. Хотя отключение этих элементов управления может снизить частоту появления объявлений из этих категорий, оно не обязательно отсеет их все