Приложения
Опубликовано 06 мая 2026, 16:26
1 мин.

Крупные книжные издательства подали в суд на Meta* за «кражу» книг для обучения ИИ

И против Марка Цукерберга иск есть
Пять крупных издательств (Hachette, Macmillan, McGraw Hill, Elsevier и Cengage) вместе с писателем Скоттом Туроу подали коллективный иск против Meta* и её главы Марка Цукерберга. Они утверждают, мол, Meta* незаконно использовала их книги для обучения своей нейросети Llama*.
Крупные книжные издательства подали в суд на Meta* за «кражу» книг для обучения ИИ

© Ferra.ru

В жалобе говорится: компания копировала и распространяла миллионы произведений без разрешения, не платя авторам и издателям. При этом, по мнению истцов, Цукерберг лично одобрял и поощрял такое нарушение авторских прав.

Meta* уже не первый раз сталкивается с подобными исками. Ранее группа писателей уже пыталась судиться с компанией, но безуспешно. В Великобритании авторы тоже били тревогу примерно по тем же причинам.

Как разрешится нынешний спор — пока неизвестно.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена