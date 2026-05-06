Крупные книжные издательства подали в суд на Meta* за «кражу» книг для обучения ИИ

Опубликовано 06 мая 2026, 16:26
Крупные книжные издательства подали в суд на Meta* за «кражу» книг для обучения ИИИ против Марка Цукерберга иск есть
Пять крупных издательств (Hachette, Macmillan, McGraw Hill, Elsevier и Cengage) вместе с писателем Скоттом Туроу подали коллективный иск против Meta* и её главы Марка Цукерберга. Они утверждают, мол, Meta* незаконно использовала их книги для обучения своей нейросети Llama*.
В жалобе говорится: компания копировала и распространяла миллионы произведений без разрешения, не платя авторам и издателям. При этом, по мнению истцов, Цукерберг лично одобрял и поощрял такое нарушение авторских прав.
Meta* уже не первый раз сталкивается с подобными исками. Ранее группа писателей уже пыталась судиться с компанией, но безуспешно. В Великобритании авторы тоже били тревогу примерно по тем же причинам.
Как разрешится нынешний спор — пока неизвестно.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена