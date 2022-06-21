Крупный китайский мессенджер запретил упоминания криптовалют

В частности, нельзя писать об эмиссии монет, торговле и операциях с децентрализованными цифровыми активами. Запрещено размещать рекомендации, ссылки и руководства по криптовалютам и NFT. Отмечается, что эти правила распространяются и на учётные записи, которые предоставляют посреднические услуги.

Если WeChat обнаружит запрещённую информацию, пользователь получит уведомление о нарушении правил. Ему дадут срок для исправления и ограничат функции учётной записи. Если информация не будет удалена, аккаунт и вовсе заблокируют.

В конце сентября 2021 года Народный банк Китая запретил проводить криптовалютные транзакции. Использование цифровых активов признали незаконной финансовой деятельностью.