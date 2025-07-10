Кто-то начал звонить чиновникам США, подделывая голос госсекретаря с помощью ИИ

Опубликовано 10 июля 2025, 21:251 мин.
Кто-то начал звонить чиновникам США, подделывая голос госсекретаря с помощью ИИСкаммеры
Американские чиновники начали получать странные звонки и сообщения якобы от госсекретаря страны Марко Рубио. Но, как сообщает The Washington Post, это не настоящий Рубио, а кто-то, использующий «его» почту и искусственный интеллект, чтобы подделать голос.
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Неизвестный уже связывался с тремя министрами, губернатором и одним членом Конгресса. Звонки и сообщения поступали через мессенджер, а имя отправителя выглядело официально — «Marco.Rubio@state.gov», хотя такой адрес на самом деле не принадлежит Рубио.
По данным Госдепартамента, вероятно, речь идёт о попытке обмана с целью получения доступа к конфиденциальной информации. Злоумышленники оставляли голосовые сообщения и просили пообщаться в Signal.
Личность звонившего пока не установлена, но известно, что кроме Рубио, были подделаны и другие чиновники.