Кто-то начал звонить чиновникам США, подделывая голос госсекретаря с помощью ИИ

Неизвестный уже связывался с тремя министрами, губернатором и одним членом Конгресса. Звонки и сообщения поступали через мессенджер, а имя отправителя выглядело официально — «Marco.Rubio@state.gov», хотя такой адрес на самом деле не принадлежит Рубио.

По данным Госдепартамента, вероятно, речь идёт о попытке обмана с целью получения доступа к конфиденциальной информации. Злоумышленники оставляли голосовые сообщения и просили пообщаться в Signal.

Личность звонившего пока не установлена, но известно, что кроме Рубио, были подделаны и другие чиновники.