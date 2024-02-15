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Опубликовано 15 февраля 2024, 14:17
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Кто-то случайно слил данные с почты Минобороны США в Сеть: 20 000 пострадавших

В результате сбоя в облаке оказались конфиденциальные данные
Министерство обороны США уведомило более 20 000 человек, чьи личные данные оказались в сети из-за неправильно настроенного облачного почтового сервера. В результате инцидента, в том числе связанные с Командованием специальных операций (SOCOM), оказались доступны любому, кто знает IP-адрес сервера.

Хотя информация считалась «несекретной», она все равно могла содержать такие важные данные, как кадровая информация и анкеты для получения допуска. Обнаруженную информацию обнаружил исследователь безопасности Анураг Сен, который сообщил об этом изданию TechCrunch и в итоге помог донести проблему до высших правительственных чиновников, что привело к закрытию сервера.

Однако вопросы остаются. Интересно, что компания Microsoft, поставщик облачных услуг, не ответила на просьбы о комментарии.

Этот инцидент подчеркивает растущие проблемы с защитой конфиденциальных данных в облаке, даже для государственных учреждений. Неправильная конфигурация и отсутствие надлежащих протоколов безопасности могут привести к серьезным последствиям, раскрывая конфиденциальную информацию и подвергая риску людей. Хотя Министерство обороны подтвердило, что предпринимаются шаги по улучшению мер предотвращения и обнаружения, задержка с расследованием и уведомлением вызывает опасения по поводу общего состояния безопасности данных.

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Минобороны
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#сша
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#почта
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#облако