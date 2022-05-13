Кто виноват во взломе Rutube

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Кто виноват во взломе RutubeПо крайней мере по одной из версий
В видеоподкасте RTVI «Хроники нового мира» Гендиректор Rutube Александр Моисеев сообщил, что у них есть “подозреваемые” в недавнем взломе платформы.
Как это часто бывает, по одной из теорий, во взломе видеохостинга могут быть виноваты бывшие сотрудники компании.
Это одна из версий, часть, наверное, цепочки. Кто-то что-то где-то сказал, какой-то программист, может быть, когда-то давно в баре за кружкой пива что-то ляпнул. Из таких кусочков собирается (информация)
Александр Моисеев
Гендиректор Rutube
Более подробно он рассказывать не стал и попросил дождаться официальных результатов расследования.
Напомним, что о взломе Rutube СМИ сообщили 9 мая. Была информация, что одной из причин взлома было желание остановить онлайн-показ Парада Победы. Помимо этого ходили слухи об утере исходного кода сайта, без которого ресурс невозможно восстановить.
На данный момент сайт работает исправно.