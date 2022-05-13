Кто виноват во взломе Rutube

Более подробно он рассказывать не стал и попросил дождаться официальных результатов расследования.

Напомним, что о взломе Rutube СМИ сообщили 9 мая. Была информация, что одной из причин взлома было желание остановить онлайн-показ Парада Победы. Помимо этого ходили слухи об утере исходного кода сайта, без которого ресурс невозможно восстановить.

На данный момент сайт работает исправно.