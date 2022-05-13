Приложения
Сегодня в 13:30
1 мин.

Кто виноват во взломе Rutube

По крайней мере по одной из версий
В видеоподкасте RTVI «Хроники нового мира» Гендиректор Rutube Александр Моисеев сообщил, что у них есть “подозреваемые” в недавнем взломе платформы.
Кто виноват во взломе Rutube

Как это часто бывает, по одной из теорий, во взломе видеохостинга могут быть виноваты бывшие сотрудники компании.

Это одна из версий, часть, наверное, цепочки. Кто-то что-то где-то сказал, какой-то программист, может быть, когда-то давно в баре за кружкой пива что-то ляпнул. Из таких кусочков собирается (информация)

Александр Моисеев
Гендиректор Rutube

Более подробно он рассказывать не стал и попросил дождаться официальных результатов расследования.

Напомним, что о взломе Rutube СМИ сообщили 9 мая. Была информация, что одной из причин взлома было желание остановить онлайн-показ Парада Победы. Помимо этого ходили слухи об утере исходного кода сайта, без которого ресурс невозможно восстановить.

На данный момент сайт работает исправно.

Новости партнеров
Новости партнеров