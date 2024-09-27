Культовый Winamp выложил свой исходный код в открытый доступ

Теперь, спустя почти три десятилетия после запуска в 1997 году, Winamp предлагает разработчикам шанс вернуть его к жизни. Исходный код включает в себя инструменты для сборки медиаплеера и связанные с ним библиотеки для Windows, что позволяет всем желающим вносить исправления ошибок и новые функции. Однако лицензия запрещает коммерческое распространение модифицированных версий программы.

Команда Winamp призывает сообщество разработчиков обновить устаревшую кодовую базу плеера, которая опирается на старые технологии, такие как DirectX 9 SDK, и модернизировать ее для современных пользователей.

Релиз уже привлек значительное внимание: менее чем за 24 часа репозиторий GitHub набрал 2 500 звезд и 600 форков