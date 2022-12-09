Купит ли Маск "Википедию"? Ответил основатель интернет-энциклопедии

Уэйлс ответил на твит журналиста, спросившего Илона Маска: "Интересно, сколько будет стоить Википедия?".

Ранее Маск раскритиковал энциклопедию за то, что она рассматривает возможность удаления страницы о так называемых "Файлах Twitter". Один из пользователей написал в Twitter, что Википедия "голосует за удаление записи о "Файлах Twitter Илона Маска", потому что редакторы сочли ее "ничем не примечательной".

Он разместил скриншоты голосования редакторов Википедии за удаление статьи, один из которых написал, что содержимое ноутбука Хантера Байдена (сына президента США джо Байдена) - это "ничтожное событие о другом ничтожном событии".

На прошлой неделе Маск анонсировал публикацию "Файлов Twitter", заявив, что он разоблачит "подавление свободы слова" на платформе до того, как он занял пост главы компании.