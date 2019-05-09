Купить приложения в Google Play можно будет за наличные

Как рассказал представитель Google на конференции разработчиков I/O 2019, зачислить наличные деньги на счёт можно будет в ближайшем магазине. Сначала пользователь должен будет получить код для оплаты при покупке приложения в маркетплейсе. Затем код надо будет предъявить на кассе и оплатить. После этого пользователь получит письмо с подтверждение оплаты. Длительность транзакции, по словам представителя Google, будет занимать в среднем 10 минут, однако могут быть и задержки до 48 часов.

По информации журналистов, опция уже доступна в сети магазинов Oxxo в Мексике. Сама Google официальную информацию о доступности нововведения в разных странах и магазинах пока не предоставила.