Купленный за $400 млн конкурент Zoom закрывают

В письме также упоминалось, что недавно введенный бесплатный тарифный план Basic и пробные версии прекратят свое существование 31 августа. Verizon пока не дала комментариев по этому поводу.

Приобретение компанией Verizon компании BlueJeans в апреле 2020 года за сумму около $400 млн стало важным шагом, поскольку такие инструменты виртуального взаимодействия, как Zoom и BlueJeans, получили широкое распространение во время пандемии. Однако с возвращением многих компаний к офисной работе спрос на такие виртуальные платформы снизился. Zoom пока что «держится».