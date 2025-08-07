Квантовая криптография защитит вещание от взлома и подделки

Опубликовано 07 августа 2025, 14:401 мин.
Квантовая криптография защитит вещание от взлома и подделкиНо до неё ещё нужно дожить
Учёные разработали новый способ защиты видеотрансляций и записей, который останется надёжным даже в эпоху квантовых компьютеров. Этот метод сочетает квантовое шифрование с защищённой передачей данных по интернету.
Видеоданные шифруются специальным квантовым ключом, который меняется случайным образом и не поддаётся взлому. Если кто-то попытается перехватить видео, система это сразу заметит и предупредит. Кроме того, видео передаётся в зашифрованном виде, чтобы никто не мог изменить или подменить его по дороге.
Квантовое шифрование основано на свойствах микромира, которые невозможно предсказать. В отличие от обычных методов, оно использует законы квантовой физики для создания полностью надёжных ключей.
Учёные продолжают улучшать технологию, чтобы шифровать не только отдельные кадры, но и целые видеопотоки в реальном времени, например, в видеоконференциях или системах безопасности.