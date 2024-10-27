Квантовые вычисления и ИИ начали объединяться

Квантовые вычисления, обладающие способностью обрабатывать информацию экспоненциально быстрее, чем классические компьютеры, начинают интегрироваться с методами ИИ для улучшения возможностей машинного обучения, оптимизации и моделирования, пишет Черикал. Эта синергия потенциально приведет к прорывам в разработке лекарств, финансовом моделировании, кибербезопасности, климатическом моделировании и материаловедении.

Усовершенствованные квантовые алгоритмы машинного обучения обеспечивают более точные прогнозы и более быстрое время обучения. Квантово-вдохновленные методы оптимизации более эффективно решают сложные задачи. Управляемая ИИ оптимизация квантовых схем и устранение ошибок улучшают производительность квантового оборудования.

Будущее сотрудничества квантовых вычислений и ИИ является многообещающим, с потенциальными достижениями в области отказоустойчивых квантовых вычислений, квантового интернета, нейроморфных квантовых вычислений и квантового машинного обучения.

И всё только начинается.