"Лаборатория Касперского" создаст собственный магазин приложений

"Лаборатория Касперского" создаст собственный магазин приложенийДля корпоративных заказчиков и промышленных предприятий
“Лаборатория Касперского" разрабатывает магазин приложений для собственной ОС KasperskyOS, сообщают “Ведомости”. Представители компании оценили объем инвестиций в проект за два года примерно в 1,5 млн долларов. Запустить проект планируют в конце 2023 - начале 2024 года.
Фото: Freepic
Отмечается, что создавать приложения для маркетплейса смогут все сторонние разработчики программного обеспечения. Первоначально можно будет разрабатывать приложения на базе Linux, но сами приложения будут работать лишь на KasperskyOS. В будущем разработчики должны будут полностью перейти на KasperskyOS.
Первым магазин приложений посетит IoT-шлюз компании “Апротех”. Этот шлюз позволяет объединить множество датчиков и умных устройств и собирать с них данные в единую систему.
Но вы вряд ли будете пользоваться этим магазином, потому что он будет рассчитан на корпоративных заказчиков и промышленные предприятия.