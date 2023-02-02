"Лаборатория Касперского" создаст собственный магазин приложений

Отмечается, что создавать приложения для маркетплейса смогут все сторонние разработчики программного обеспечения. Первоначально можно будет разрабатывать приложения на базе Linux, но сами приложения будут работать лишь на KasperskyOS. В будущем разработчики должны будут полностью перейти на KasperskyOS.

Первым магазин приложений посетит IoT-шлюз компании “Апротех”. Этот шлюз позволяет объединить множество датчиков и умных устройств и собирать с них данные в единую систему.

Но вы вряд ли будете пользоваться этим магазином, потому что он будет рассчитан на корпоративных заказчиков и промышленные предприятия.