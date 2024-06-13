Лайки в Twitter скроют от лишних глаз

Ранее скрытие вкладки с лайками было привилегией подписчиков X Premium. Теперь же, начиная с этой недели, пользователи больше не смогут видеть, кто поставил лайк на чужой пост, предотвращая потенциальные "PR-кризисы" для публичных персон. Однако пользователи по-прежнему могут видеть, кому понравились их собственные твиты, а также количество лайков и другие показатели.

X недавно представил два новых уровня подписки: Premium+, стоимостью 16 долларов в месяц и без рекламы, и базовый уровень стоимостью 3 доллара в месяц, правда, за него вы не получите синюю галочку.