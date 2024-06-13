Лайки в Twitter скроют от лишних глаз

Опубликовано 13 июня 2024, 07:30
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Лайки в Twitter скроют от лишних глазБольше никаких преследований
X, платформа, ранее известная как Twitter, собирается сделать "лайки" приватными, устранив функцию, которая ранее подвергала политиков и общественных деятелей критике за то, что они ставили лайки на "спорные сообщения". Илон Маск, глава компании, подчеркнул, что это изменение позволит пользователям "ставить лайки, не подвергаясь нападкам за это".
Ранее скрытие вкладки с лайками было привилегией подписчиков X Premium. Теперь же, начиная с этой недели, пользователи больше не смогут видеть, кто поставил лайк на чужой пост, предотвращая потенциальные "PR-кризисы" для публичных персон. Однако пользователи по-прежнему могут видеть, кому понравились их собственные твиты, а также количество лайков и другие показатели.
X недавно представил два новых уровня подписки: Premium+, стоимостью 16 долларов в месяц и без рекламы, и базовый уровень стоимостью 3 доллара в месяц, правда, за него вы не получите синюю галочку.