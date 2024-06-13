Приложения
Опубликовано 13 июня 2024, 07:30
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Лайки в Twitter скроют от лишних глаз

Больше никаких преследований
X, платформа, ранее известная как Twitter, собирается сделать "лайки" приватными, устранив функцию, которая ранее подвергала политиков и общественных деятелей критике за то, что они ставили лайки на "спорные сообщения". Илон Маск, глава компании, подчеркнул, что это изменение позволит пользователям "ставить лайки, не подвергаясь нападкам за это".
Лайки в Twitter скроют от лишних глаз
© Ferra

Ранее скрытие вкладки с лайками было привилегией подписчиков X Premium. Теперь же, начиная с этой недели, пользователи больше не смогут видеть, кто поставил лайк на чужой пост, предотвращая потенциальные "PR-кризисы" для публичных персон. Однако пользователи по-прежнему могут видеть, кому понравились их собственные твиты, а также количество лайков и другие показатели.

X недавно представил два новых уровня подписки: Premium+, стоимостью 16 долларов в месяц и без рекламы, и базовый уровень стоимостью 3 доллара в месяц, правда, за него вы не получите синюю галочку.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
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#социальная сеть
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