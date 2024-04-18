LastPass попытались взломать подделав голос гендиректора с помощью ИИ

Опубликовано 18 апреля 2024, 18:42
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LastPass попытались взломать подделав голос гендиректора с помощью ИИВсё обошлось
Менеджер паролей LastPass раскрыл неудачную попытку обмануть сотрудника с помощью искусственного интеллекта, генерирующего голоса. Как сообщается в блоге компании, мошенник выдавал себя за генерального директора LastPass Карима Туббу с помощью звонков, смс и голосовых сообщений в мессенджере.
К счастью, сотрудник распознал тревожные сигналы. Общение происходило вне обычных каналов и демонстрировало классическую тактику социальной инженерии, например, срочность. Сотрудник сообщил об инциденте, что позволило LastPass устранить угрозу и повысить уровень осведомленности внутри и вне компании.
Хотя эта попытка не удалась, безопасность LastPass уже была нарушена. В августе 2022 года хакер взломал ноутбук инженера, похитил исходный код и в итоге получил доступ к базе данных клиентов. Были задействованы зашифрованные пароли, а также незашифрованные данные пользователей, например адреса электронной почты.
Хакер оставался незамеченным в течение нескольких месяцев, и LastPass потребовалось более двух месяцев, чтобы признать факт взлома.