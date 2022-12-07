Легендарный Winamp получил обновление

Большинство из них являются простыми обновлениями или улучшениями существующих функций, но времена сейчас такие, что чуть ли не единственной новой функцией является поддержка невзаимнозаменяемых токенов NFT.

“Последняя версия Winamp позволяет любителям музыки связать свой кошелек Metamask через Brave, Chrome или Firefox с Winamp. Затем он подключает их музыкальные NFT к их проверенному и надежному плееру", - говорится в пресс-релизе компании, предоставленном Ars Technica.

Winamp поддерживает аудио- и видеофайлы, распространяемые по стандартам ERC-721 и ERC-1155, и запускает эту новую функцию для протоколов Ethereum и Polygon/Matic. Для прямого отображения веб-сайтов, необходимых для загрузки этих плейлистов NFT, согласно примечаниям к выпуску, потребуется обновленный движок рендеринга для встроенного браузера Winamp, который в настоящее время основан на Internet Explorer 10.

Среди многих других исправлений, обновление включает в себя "уменьшение занимаемой памяти", увеличение пропускной способности для потоковой музыки, обновление до OpenSSL 3.0.5, а также несколько других обновлений для базовых кодеков и другого программного обеспечения, которое Winamp использует для своей работы.