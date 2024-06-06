Leica представила приложение для любителей фотографии на iPhone

Опубликовано 06 июня 2024, 21:18
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Leica представила приложение для любителей фотографии на iPhoneИ вы полюбите
Leica создала приложение Lux, предназначенное для пользователей iPhone. Это freemium-приложение предоставляет доступ к 11 цветовым профилям Leica Looks, имитирующим «эстетику» как современных камер Leica, так и классических, вдохновленных пленочными устройствами.
© Leica
В бесплатной версии доступны пять вариантов Leica Looks и одна имитация объектива, но для получения всех функций, включая ручное управление экспозицией, требуется подписка стоимостью $ 6,99 в месяц или $ 69,99 в год. Первые впечатления от бета-версии говорят о гладком интерфейсе, напоминающем популярные сторонние приложения для камеры, пишет The Verge.
Однако в отзывах отмечаются неоднозначные результаты: некоторые снимки Leica Looks кажутся «чрезмерно отфильтрованными», а симуляция объективов иногда оказывается не на высоте. Несмотря на эти первые проблемы, Leica Lux представляет собой интересный вариант для любителей фотографии, пишет издание.