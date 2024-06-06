Leica представила приложение для любителей фотографии на iPhone

В бесплатной версии доступны пять вариантов Leica Looks и одна имитация объектива, но для получения всех функций, включая ручное управление экспозицией, требуется подписка стоимостью $ 6,99 в месяц или $ 69,99 в год. Первые впечатления от бета-версии говорят о гладком интерфейсе, напоминающем популярные сторонние приложения для камеры, пишет The Verge.