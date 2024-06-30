Lenovo перешла на китайские процессоры Loongson для облачной платформы

Последняя флагманская модель Loongson, LS3C5000, может похвастаться 16-ядерным 64-битным процессором с частотой 2,5 ГГц и готова конкурировать с такими признанными архитектурами, как AMD Zen 3, пишет The Register.

Несмотря на отказ от совместимости с x86 и Arm, Loongson сосредоточилась на MIPS и RISC-V ISA, что привлекло внимание на нишевых рынках, включая сетевые системы хранения данных.

Поскольку Китай стремится к большей автономии в развитии технологий на фоне геополитической напряженности, выход Loongson в сферу облачных вычислений и виртуализации при поддержке Lenovo знаменует собой важнейший шаг, особенно в борьбе с AMD и Intel.