LG разрешит удалить ярлык ИИ Microsoft Copilot со своих смарт-телевизоров

Опубликовано 19 декабря 2025, 18:001 мин.
LG разрешит удалить ярлык ИИ Microsoft Copilot со своих смарт-телевизоровКоторый сама и добавила
Владельцы смарт-телевизоров LG на этой неделе заметили на своих экранах ярлык Microsoft Copilot, который выглядел как «встроенное и неудаляемое приложение», пишут СМИ. Но появились, правда, хорошие новости.
© Microsoft
После реакции пользователей представитель LG пояснил ситуацию. По его словам, Copilot — это не полноценное приложение, установленное в телевизор, а «всего лишь» ярлык. Он открывает чат-бот Microsoft Copilot через встроенный интернет-браузер телевизора. Тем не менее компания признала, что пользователи «должны иметь выбор». Она пообещала предпринять нужные шаги.
Пока LG не уточнила, когда именно появится такая возможность и потребуется ли для этого обновление ПО. Компания также не дала подробностей о том, как именно будет работать удаление ярлыка.