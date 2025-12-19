LG разрешит удалить ярлык ИИ Microsoft Copilot со своих смарт-телевизоров

После реакции пользователей представитель LG пояснил ситуацию. По его словам, Copilot — это не полноценное приложение, установленное в телевизор, а «всего лишь» ярлык. Он открывает чат-бот Microsoft Copilot через встроенный интернет-браузер телевизора. Тем не менее компания признала, что пользователи «должны иметь выбор». Она пообещала предпринять нужные шаги.

Пока LG не уточнила, когда именно появится такая возможность и потребуется ли для этого обновление ПО. Компания также не дала подробностей о том, как именно будет работать удаление ярлыка.