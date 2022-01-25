LG создала приложение для покупок в интернет-магазинах прямо с экрана телевизора

Приложение уже сотрудничает с телеканалом Shopping Live. Владельцы телевизоров LG могут купить там тысячи товаров для здоровья и спорта, для создания уюта в доме и на загородном участке, одежду, обувь, аксессуары и украшения.

В приложении Shop on TV можно управлять пультом LG Magic Remote. Так можно перемещаться по каталогу товаров прямо с большого экрана телевизора.

Приложение Shop on TV уже доступно для бесплатной загрузки на территории РФ всем владельцам умных телевизоров LG OLED, LG NanoCell и LG UHD, начиная с модельного ряда 2017 года (webOS 3.5 и выше).