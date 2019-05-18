ЛГБТ-сообщество раскритиковало фильтр для смены пола в Snapchat

Фильтр оказался очень популярен и заставил многих пользователей заново скачать Snapchat, только чтобы поэкспериментировать с внешностью. Напомним, за последние годы приложение переживает кризис и сокращение аудитории. Новая опция, похоже, немного помогла Snapchat вернуть долю популярности.

Некоторые представители ЛГБТ-сообщества, однако, заявили, что фильтр делает несерьёзным отношение к трансгендерам, обесценивает их проблемы и поддерживает гендерные стереотипы. Так, фильтр Snapchat изменяет лица людей в соответствии с общепринятыми представлениями о том, как выглядит мужчина, а как женщина.

Впрочем, есть трансгендеры, положительно отзывающиеся о новинке в приложении. Они предполагают, что это может помочь людям представить, каково быть мужчиной в теле женщины, и наоборот.