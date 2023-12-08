Льготные тарифы YouTube Premium исчезли. Январский скачок ударил по подписчикам

Поначалу YouTube пощадил преданных пользователей, продлив срок повышения цен до января, но «расплата близка». Подписчики, которые грелись в лучах славы старых тарифов, вскоре будут платить за обновленный Premium.

В электронном письме YouTube объяснил необходимость этого обновления, подчеркнув, что увеличение платы будет способствовать расширению услуг Premium, что в конечном итоге поддержит создателей и художников, которые делают платформу динамичной.

Для тех, кто подумывает о выходе из Premium, возможность отказа от подписки всегда под рукой. Между тем, YouTube обещает, что в будущем у пользователей появятся эксклюзивные преимущества.