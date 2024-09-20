По данным СМИ, LinkedIn начала обучение моделей искусственного интеллекта на данных пользователей без предварительного согласия, введя опцию отказа от использования данных только после того, как это было сделано.

В обновленной политике конфиденциальности платформы теперь говорится, что данные пользователей могут быть использованы для «улучшения, разработки и предоставления продуктов и услуг», включая обучение моделей искусственного интеллекта. Чтобы предотвратить использование данных LinkedIn для обучения ИИ в будущем, пользователям необходимо перейти в раздел «Конфиденциальность данных» в настройках аккаунта и отключить опцию «Данные для улучшения генеративного ИИ». Однако это влияет только на будущее использование данных; данные, уже использованные для обучения, не могут быть отозваны или удалены.

Помимо этой опции, пользователи LinkedIn также должны заполнить форму возражения против обработки данных LinkedIn, чтобы отказаться от использования данных для других целей машинного обучения, таких как персонализация и модерация.