Linux Foundation представила хранилище Valkey, поддерживаемое Google и Amazon

Valkey является форком Redis версии 7.2.4 и останется под разрешительной лицензией BSD 3-clause. Это гарантирует продолжение разработки с открытым исходным кодом и неограниченное использование для частных лиц и предприятий. Проект поддерживают такие крупные игроки, как Google, AWS и Oracle.

Проект Valkey обещает интересные обновления, включая «повышение надежности, масштабируемости и производительности кластерных развертываний». Кроме того, в дорожную карту включены такие функции, как «многопоточное выполнение, триггеры, новые команды и поддержка векторного поиска».

Хотя существуют и другие форки Redis, поддержка Valkey со стороны Linux Foundation и гигантов индустрии позволяет предположить, что он станет ведущим вариантом с открытым исходным кодом для разработчиков, которым нужно надежное и гибкое хранилище данных. Проект можно найти на GitHub.