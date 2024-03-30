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Приложения
Опубликовано 30 марта 2024, 10:30
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Linux Foundation представила хранилище Valkey, поддерживаемое Google и Amazon

Форк Redis для “свободы открытого исходного кода”
Linux Foundation создала Valkey, альтернативу популярному хранилищу данных Redis с открытым исходным кодом. Этот шаг стал ответом на недавние изменения в лицензировании Redis, которые ограничивают свободное распространение при определенных обстоятельствах.
Linux Foundation представила хранилище Valkey, поддерживаемое Google и Amazon
© Ferra

Valkey является форком Redis версии 7.2.4 и останется под разрешительной лицензией BSD 3-clause. Это гарантирует продолжение разработки с открытым исходным кодом и неограниченное использование для частных лиц и предприятий. Проект поддерживают такие крупные игроки, как Google, AWS и Oracle.

Проект Valkey обещает интересные обновления, включая «повышение надежности, масштабируемости и производительности кластерных развертываний». Кроме того, в дорожную карту включены такие функции, как «многопоточное выполнение, триггеры, новые команды и поддержка векторного поиска».

Хотя существуют и другие форки Redis, поддержка Valkey со стороны Linux Foundation и гигантов индустрии позволяет предположить, что он станет ведущим вариантом с открытым исходным кодом для разработчиков, которым нужно надежное и гибкое хранилище данных. Проект можно найти на GitHub.

Источник:Phoronix
Автор:Максим Многословный
Теги:
#LINUX
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#Google
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#приложение
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#Amazon