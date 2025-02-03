Linux Foundation призвала не принимать помощь с открытым ПО от россиян

Этот вопрос привлек внимание в октябре 2024 года, когда разработчики ядра Linux, включая Линуса Торвальдса и Грега Кроа-Хартмана, исключили из контрибьюторов 11 российских разработчиков, сославшись на санкции. Хотя существующий открытый исходный код обычно не подлежит санкциям, работа над новыми проектами или модификация кода с участием разработчиков, попавших под санкции, может быть для компаний рискованной, считают в Linux Foundation.

Linux Foundation предупреждает, что эти правила являются «ответственностью», то есть незнание не является защитой — нарушение может привести к серьезным штрафам.