Linux Foundation призвала не принимать помощь с открытым ПО от россиян

Опубликовано 03 февраля 2025, 06:451 мин.
Linux Foundation призвала не принимать помощь с открытым ПО от россиянСША запретила принимать от россиян помощь
Linux Foundation выпустила «руководство» для разработчиков открытого кода. Из-за санкций США им нужно следить за правилами страны, которые влияют на то, с кем они могут сотрудничать. Эти правила, введенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) США, направлены против определенных лиц, организаций и стран, включая Россию, Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию.
Этот вопрос привлек внимание в октябре 2024 года, когда разработчики ядра Linux, включая Линуса Торвальдса и Грега Кроа-Хартмана, исключили из контрибьюторов 11 российских разработчиков, сославшись на санкции. Хотя существующий открытый исходный код обычно не подлежит санкциям, работа над новыми проектами или модификация кода с участием разработчиков, попавших под санкции, может быть для компаний рискованной, считают в Linux Foundation.
Linux Foundation предупреждает, что эти правила являются «ответственностью», то есть незнание не является защитой — нарушение может привести к серьезным штрафам.