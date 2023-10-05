Linux отказался от общеизвестно небезопасного протокола Windows

Грег Кроа-Хартман, отвечающий за стабильные выпуски ядра Linux, отметил, что RNDIS был разработан в то время, когда USB-устройства и хост-системы пользовались доверием. В современной среде недоверенных устройств и хостов Кроа-Хартман посчитал RNDIS небезопасным и уязвимым. В результате он отключил все драйверы протокола RNDIS в Git-репозитории Linux, фактически сделав их непригодными для использования.

Эти действия подчеркивают важность безопасности в современных вычислительных системах, поскольку протоколы и технологии, разработанные для другой эпохи, могут представлять значительную опасность в условиях современных угроз.