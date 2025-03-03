Linux-пользователи резко прекратили использовать Steam

Однако это падение может быть связано не с реальным снижением, а с неточными данными. Опрос также показывает резкий рост числа пользователей, выбирающих упрощенный китайский язык в качестве основного, - до 50 % всех пользователей Steam.

Среди пользователей Linux самым популярным дистрибутивом остается SteamOS, во многом благодаря Steam Deck. AMD продолжает доминировать в игровом оборудовании для Linux: около 70 % систем используют процессоры AMD, включая те, что используются в Steam Deck и ПК на базе Ryzen.