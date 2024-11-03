Linux стал любимым среди авторов спецэффектов Голливуда

Опубликовано 03 ноября 2024, 16:591 мин.
Linux стал любимым среди авторов спецэффектов ГолливудаСаммит Ubuntu 2024
На саммите Ubuntu 2024 была раскрыта роль операционных систем на базе Linux в индустрии визуальных эффектов. Дэвид Морин, исполнительный директор ASWF, сообщил, что более 90% рабочих станций киностудий используют Linux, из которых Rocky Linux занимает 58% рынка. Доля Ubuntu составляет всего 10,5%,.
В своей презентации Морин рассказал, как Linux и другие «open-source» программы, как OpenColorIO, изначально разработанная Sony Pictures Imageworks, стали неотъемлемой частью крупных кинопроизводств. ASWF, основанный в 2018 году при поддержке Академии кинематографических искусств и наук, управляет 14 крупными проектами, используемыми в кинематографе. OpenVDB, разработанная DreamWorks, и OpenEXR от Industrial Light & Magic — ключевые примеры инструментов, поддерживаемых ASWF, пишут СМИ.
Помимо хостинга программ, ASWF обеспечивает финансирование, маркетинг, инфраструктуру и юридическую поддержку проектов.